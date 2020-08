‘Temptation Island 8’ e ‘Grande Fratello Vip 5’ al via a settembre: rivelate le date esatte in cui esordiranno! (Di mercoledì 5 agosto 2020) La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e le reti si stanno attrezzando per creare palinsesti ricchi, capaci di far impennare la curva Auditel. Proprio oggi, Publitalia, il gruppo editoriale al quale afferisce Mediaset, ha comunicato le date di debutto di alcuni amatissimi programmi. Come riporta il sito DavideMaggio.it, mercoledì 9 settembre assisteremo, su Canale 5, alla première della nuova edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi. Sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, giovedì 10 partirà Chi vuol essere Milionario?, nelle mani dal veterano Gerry Scotti. Sabato 12 settembre, sarà invece la volta di Tu sì que vales, mentre per Live – Non è la ... Leggi su isaechia

