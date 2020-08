Shakhtar – Wolfsburg – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oggi 05 agosto alle ore 18:55 avrà luogo la gara tra Shakhtar e Wolfsburg valevole per gli ottavi di finale di Europa League allo stadio NSC Olimpiyskiy (campo neutro). UEFA EUROPA LEAGUE – Shakhtar – Wolfsburg Lo Shakhtar non disputa una gara ufficiale da inizio luglio quando è terminato la Premier League e lo Shakhtar ha conquistato il titolo. Pertanto ora ora l’obiettivo è quello di conquistare l’accesso ai Quarti di Finale della competizione cercando di vincere la gara secca contro i diretti avversari. Contro il Wolfsburg che nella parte finale di stagione ha rischiato, addirittura, di non qualificarsi alla prossima Europa League arrivando settimo passando attraverso i preliminari. Shakhtar – ... Leggi su giornal

