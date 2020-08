Scuola, via libera all’aumento degli organici (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato, questa mattina, i rappresentanti delle Regioni sulla ripresa di settembre e, in particolare, sul tema dell’organico aggiuntivo da dare alle scuole. Presente alla riunione anche la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per gli aspetti relativi al trasporto scolastico.“Oggi – ha spiegato Azzolina – dopo aver ultimato tutti i passaggi istituzionali e con le forze sociali, ho firmato l’Ordinanza che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per l’organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio. Si tratta di oltre 977 milioni che saranno assegnati per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50% sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici Scolastici Regionali che hanno fatto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Golfo dei Poeti - La maggior parte degli alunni delle scuole elementari e medie lericine farà lezione nelle proprie aule, in quanto abbastanza spaziose – e non essendo eccessivamente grandi i numeri d ...

Il sindaco: “Il Prefetto ha domandato anche dell’impatto dell’emergenza sanitaria sulle attività turistiche e commerciali, sulla situazione delle scuole e dei quartieri con alloggi residenziali pubbli ...

