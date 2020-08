Scalebound vedrà la luce prima o poi? Platinum invita i fan a mandare una lettera a Phil Spencer (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il recente Xbox Games Showcase di Microsoft, il boss di Xbox Phil Spencer ha parlato di uno dei suoi momenti preferiti dell'intero evento, ovvero l'annuncio di Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age."È importante per noi garantire a tutti i creatori del mondo che Xbox è un'ottima piattaforma per tutti e che possono lanciare i loro giochi a un vasto pubblico globale. È un'area su cui il nostro team in Giappone ha lavorato davvero sodo."Quindi, sembra proprio che Phil Spencer sia interessato ad offrire altri titoli giapponesi su Xbox e perché non riconsiderare il lancio dell'ambizioso Scalebound? Sebbene il progetto originale sviluppato da PlatinumGames sia stato fermato, in una recente intervista con il canale YouTube GameXplain, il director di ... Leggi su eurogamer

