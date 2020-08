Salvini attacca Conte: “Metteranno la sua statua al posto del Cristo degli abissi”. Poi: “Ora visito il carcere, per i poliziotti non per i detenuti” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Matteo Salvini, nel corso del suo tour in Liguria, ha incontrato alcuni sostenitori in un gazebo a Recco: “Per giornaloni sembra vogliano mettere statua di Conte al posto del Cristo degli abissi” ha scherzato, sottolineando come: “Sarò sfortunato, ma quando vado in giro non incontro mai nessuno che mi dice salutami Conte, Renzi e la Bellanova… mi chiedono tutti di mandarli a casa”. Il leader della Lega ha poi annunciato una visita al carcere di Marassi dove, ha precisato: “Non vado a visitare i detenuti, ma i poliziotti, che spesso stanno peggio dei detenuti”. L'articolo Salvini attacca Conte: “Metteranno la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

