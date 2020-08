Roma, Fonseca: “Pronti e concentrati” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Siamo totalmente concentrati, non pensiamo ad altre cose. Abbiamo finito bene la stagione e siamo pronti per questa difficile partita contro il Siviglia. Negli ultimi quindici anni hanno vinto cinque volte l’Europa League, sono molto forti e hanno giocatori di qualità”. Lo ha dichiarato il tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia della gara contro il Siviglia, valida per gli ottavi di finale di Europa League in programma domani sera alle 18:55 a Duisburg. “È un tipo di partita diversa, ma non cambia molto se non vinci stai fuori – ha sottolineato l’allenatore portoghese in conferenza stampa – Non abbiamo due partite, ma solo una. Tutte le partite sono importanti per me, io voglio sempre vincere. Questa non è diversa. È una partita importante per noi, ma l’ambizione è la stessa ... Leggi su sportface

Fonseca:”E’ un momento importante per noi. Zaniolo partirà titolare”

Dopo il 5° posto conquistato in campionato la Roma si appresta a tornare in campo. Giovedì infatti i giallorossi saranno in campo a Duisburg contro il Siviglia per gli ottavi e Paulo Fonseca vuol tene ...

Dopo il 5° posto conquistato in campionato la Roma si appresta a tornare in campo. Giovedì infatti i giallorossi saranno in campo a Duisburg contro il Siviglia per gli ottavi e Paulo Fonseca vuol tene ...