PROBABILE ATTACCO TERRORISTICO A BEIRUT IN PIENO STILE “DEEP STATE”. (Di mercoledì 5 agosto 2020) BEIRUT, EX 007 CIA: “SOSPETTO ATTACCO NUCLEARE ISRAELIANO” Tra oltre 100 morti il Segretario del Partito Cristiano. Feriti militari italiani. Sono oltre 100 i morti e più di 4.000 i feriti per le esplosioni avvenute ieri nel porto di BEIRUT, in Libano, e causate da circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio presenti in un deposito. Tra i morti c’è anche una vittima eccellente che fa assumere una connotazione “politica” ancor più forte a quello che ormai molteplici fonti ritengono essere stato un attentato “chirurgico” capace di colpire un deposito di nitrato di ammonio per rendere ancor più devastante l’impatto di una bomba di tipo nucleare. https://www.gospanews.net/…/BEIRUT-ex-007-cia-sospetto-at…/… Vi ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : BEIRUT, EX 007 CIA: "SOSPETTO ATTACCO NUCLEARE ISRAELIANO" Tra oltre 100 morti il Segretario del Partito Cristiano… - Luciodecarlo71 : #BeirutExplosion, #Beirut Purtroppo è molto probabile l'attacco terroristico e se così fosse sarebbe una tragedia n…