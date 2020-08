Perchè PewDiePie è così famoso in questi giorni? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il noto Youtuber Felix ‘PewDiePie’ Kjellberg sta facendo molto parlare di sè in questo ultimo periodo, soprattutto da quando la sua playlist di Spotify è stata resa pubblica. Si parla talmente tanto di lui che è entrato nei trends di Twitter. In particolare i suoi fa sono stati lieti di scoprire quali sono i suoi artisti preferiti. Dalla playlist pubblicata si evince che Felix ‘PewDiePie’ Kjellberg’ ascolta Kero Kero Bonito, Rina Sawayama, Slayyyter, Rico Nasty, SOPHIE, Arca e tanti altri. Gli artisti ascoltati di recente da PweDiePie sono stati pubblicati in diversi post su Twitter tanto da entrare nei trends del social network. this being PewDiePies actual spotify account pic.twitter.com/TY15tr3hOt — param (@mivessimp) August 4, 2020 Molti giocatori di esports sono ... Leggi su esports247

