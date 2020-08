No, quella ritratta in questa immagine non è la casa di Andrea Bocelli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mercoledì 5 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di un’immagine, pubblicata il 30 luglio su Facebook, che ritrae quella che appare come una tenuta rurale con una piscina. Nell’immagine, la villa viene presentata come «la casa di Andrea Bocelli». Tale indicazione è preceduta dalla frase «Bocelli: “Durante il lockdown mi sono sentito umiliato e offeso da questo governo per la privazione della libertà di uscire di casa. Sembrava di stare in gabbia». La dichiarazione riportata nel post è parzialmente corretta, ma l’immagine non ritrae la casa di ... Leggi su facta.news

adaalighi : RT @ilvocio: Zangrillo #ritratta: «Il #Coronavirus esiste ma la #malattia è cambiata». Come quello che dice all'amico: 'Vedi quella? Scopa… - masmelis85 : RT @ilvocio: Zangrillo #ritratta: «Il #Coronavirus esiste ma la #malattia è cambiata». Come quello che dice all'amico: 'Vedi quella? Scopa… - LucillaMasini : RT @ilvocio: Zangrillo #ritratta: «Il #Coronavirus esiste ma la #malattia è cambiata». Come quello che dice all'amico: 'Vedi quella? Scopa… - ilvocio : Zangrillo #ritratta: «Il #Coronavirus esiste ma la #malattia è cambiata». Come quello che dice all'amico: 'Vedi que… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Zangrillo ritratta: «Il Coronavirus esiste ma la malattia è cambiata». Come quello che dice all'amico: 'Vedi quella? Sc*… -

Ultime Notizie dalla rete : quella ritratta No, quella ritratta in questa immagine non è la casa di Andrea Bocelli facta.news Il giovane Vasco Rossi e il grande Lucio Dalla: la foto epica di Morandi

“In quel periodo”, continua l'Eterno Ragazzo di Monghidoro, “Io avevo interrotto quasi completamente la mia attività di cantante, frequentavo il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, studiavo contrab ...

La Nazione: "Pisa, quel diavolo d'un D'Angelo: il calcio 'Secondo Luca'. Mercato, avanti su Colpani"

Acquisti mirati e spesso lungimiranti. E ora è già al lavoro. Il ritratto del tecnico: “Quel diavolo d’un D’Angelo. Così il mister ha conquistato il Pisa”. Impegno, rispetto, umiltà e organizzazione ...

“In quel periodo”, continua l'Eterno Ragazzo di Monghidoro, “Io avevo interrotto quasi completamente la mia attività di cantante, frequentavo il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, studiavo contrab ...Acquisti mirati e spesso lungimiranti. E ora è già al lavoro. Il ritratto del tecnico: “Quel diavolo d’un D’Angelo. Così il mister ha conquistato il Pisa”. Impegno, rispetto, umiltà e organizzazione ...