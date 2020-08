Napoli verso il Barça: Insigne lavora a parte in palestra e in campo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Napoli - Il Barcellona si avvicina: il Napoli di Gennaro Gattuso lo sa bene, e anche stamattina ha sudato a Castelvolturno. In vista degli ottavi di ritorno di Champions League, si gioca sabato al ... Leggi su corrieredellosport

