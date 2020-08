Migranti, D’Incà: “Un solo positivo al Covid-19 tra gli ospiti della caserma Cavarzerani di Udine” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono risultati “tutti negativi al Covid i Migranti allontananti” dal centro di accoglienza di Cori, “grande parte dei quali è stata rintracciata ed è in regime di quarantena“. Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, al Question Time della Camera “Ieri è approdata a Lampedusa la nave Azzurra per ospitare i Migranti in quarantena, 250 dei Migranti presenti nell’hot-spot con priorità ai nuclei familiari. Ieri è stato anche pubblicato un nuovo avviso per l’acquisizione di una seconda nave”, ha aggiunto il ministro. , L'articolo Migranti, D’Incà: “Un solo positivo al Covid-19 tra gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Affaritaliani : Migranti, D'Inca: 'Tutti negativi al covid quelli allontanati e poi rintracciati a Cori' - Lopinionista : Garantire il rispetto della quarantena da parte dei migranti irregolari, question time con D’Incà… -