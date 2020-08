Mars rinunciò al rosso per la maglia del Napoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Prospettiamo per un attimo uno scenario apocalittico: il Napoli lascia che Lete firmi la prima maglia azzurro-force con il suo immancabile rosso di fabbrica, ignorando mesi (se non anni!) di richieste e proposte da parte di puristi, degli affezionati e di larga parte della tifoseria. È dunque tutto perduto? Forse no, forse una (seppur) vana speranza di ravvedimento tuttavia esiste, dettata dal buonsenso, dal buongusto e dalla scaramanzia. Facciamo solo un salto indietro, a quel meraviglioso 1988-89 che vide gli azzurri trionfare in Coppa Uefa. Vi confesso una cosa: ero davvero piccolo e del calcio conoscevo soltanto il Campionato di Serie A e la Coppa del Mondo, per via dei festeggiamenti in città celebrati in quegli anni. Ma quella parola, Uefa, proprio non la capivo. Addirittura per anni fui convinto che l’acronimo ... Leggi su ilnapolista

