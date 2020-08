Marc Marquez, dalla Spagna: rientro ipotizzabile a Misano a metà settembre (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dal possibile recupero lampo a uno stop importante. A seguito della seconda operazione alla spalla, Marc Marquez ora sarebbe intenzionato a seguire un percorso di rientro cauto e graduale. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo online El Periodico che ipotizza il ritorno del campione del mondo in pista soltanto in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano dall’11 al 13 settembre. Il lungo stop forzerebbe Marquez a dare forfait non solo per la tappa in terra ceca a Brno ma anche ai due appuntamenti successivi in Austria. Leggi su sportface

