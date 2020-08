Lupus pediatrico: conferme per belimumab (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lupus pediatrico, trattamento endovena con belimumab efficace e sicuro secondo i risultati di un trial in fase 2 Il trattamento endovena con belimumab ha mostrato benefici nel trattamento di individui pediatrici affetti da Lupus eritematoso sistemico. Queste le conclusioni di un trial clinico, il primo condotto con questo farmaco in una popolazione pediatrica, pubblicato recentemente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il trattamento endovena con belimumab ha mostrato benefici nel trattamento di individui pediatrici affetti da lupus eritematoso sistemico. Queste le conclusioni di un trial clinico, il primo condotto ...

