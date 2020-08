Lo Stato perde oltre 14 miliardi di tasse nei primi 6 mesi. Ma il gettito di giugno è in crescita (Di mercoledì 5 agosto 2020) Scendono del 7% le entrate tributarie dello Stato nei primi sei mesi dell’anno. L’erario ha incassato 186 miliardi di euro, quasi 14 miliardi in meno dello stesso periodo del 2019. La sensibile diminuzione di gettito è stata determinata anche dagli effetti del Decreto Legge 8 aprile 2020 che ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione. Nel mese di giugno, invece, le entrate sono invece aumentate del 3,7%. 1,3 miliardi in più rispetto all’anno prima. Cresce di ben il 25,7% il gettito delle imposte dirette (ossia applicate sui redditi come l’Irpef, l’Ires o l’Irap) ma anche in questo caso incide una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Stato perde Lo Stato perde oltre 14 miliardi di tasse nei primi 6 mesi. Ma il gettito di giugno è in crescita Il Fatto Quotidiano Binaghi: “L’ATP ci ha chiesto di allungare gli Internazionali d’Italia”. Ipotesi 96 giocatori e dieci giorni

Se Madrid è caduta, Roma resiste. E prova ancora a ottenere il pubblico. Lo conferma il presidente della FIT Angelo Binaghi, che a margine della Giunta del CONI ha condiviso alcune novità sulla situaz ...

Pereira: «All’Inter dopo una sconfitta un dirigente mi disse: “Non fa nulla, doveva succedere”»

PEREIRA – «Le racconto un aneddoto. Girone d’andata, siamo dietro un solo punto dalla Juventus. Venivamo da una serie incredibile di risultati utili consecutivi. E perdemmo contro l’Atalanta. Allora ...

