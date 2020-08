Libia, giornalista condannato a 15 anni di carcere (Di mercoledì 5 agosto 2020) In Libia, il giornalista Ismail Abuzreiba è stato condannato a quindici anni di carcere dal tribunale militare di Bengasi. Le associazioni umanitarie chiedono al governo di ripensarci. Il tribunale militare di Bengasi ha condannato a quindici anni di reclusione Ismail Abuzreiba, giornalista libico. A confermare la notizia è stata l’Onu, che ha chiesto al governo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Massimi64685567 : @LucaTheJoker @duppli @Cristiano Certo che scambiare le dichiarazioni di un giornalista per quelle di un calciatore… - ItexaMaurizio : @DSantanche Come leader degli incapaci hai mai pensato di fare il percorso inverso e dirigerti verso il nord Africa… - tulisso : Libia: giornalista condannato a 15 anni, Onu chiede rilascio - fisco24_info : Libia: giornalista condannato a 15 anni, Onu chiede rilascio: Processo a Bengasi. 'Non è stato equo, violato diritt… - RadioItaliaIRIB : Libia: giornalista condannato a 15 anni, Onu chiede rilascio -

Ultime Notizie dalla rete : Libia giornalista Libia: giornalista condannato a 15 anni, Onu chiede rilascio Agenzia ANSA Mario Paciolla: l'umanità e la tragedia nel fumetto di Gianluca Costantini

Quarantottenne di Ravenna, il cartoonist Gianluca Costantini ha posto l'arte del fumetto al servizio delle più controverse e pressanti questioni politiche, sociali e umanitarie del pianeta. Un impegno ...

Beirut, la gaffe del sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano: “Un abbraccio agli amici libici”. Poi si corregge

È diventata virale sui social la gaffe del sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle. In un tweet pubblicato dopo le violente esplosioni avvenute martedì sera nella ...

Quarantottenne di Ravenna, il cartoonist Gianluca Costantini ha posto l'arte del fumetto al servizio delle più controverse e pressanti questioni politiche, sociali e umanitarie del pianeta. Un impegno ...È diventata virale sui social la gaffe del sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle. In un tweet pubblicato dopo le violente esplosioni avvenute martedì sera nella ...