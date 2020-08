La7, Galli sui selfie e i baci di Salvini ai fan: “Atteggiamento superomistico. Non voglio fare il menagramo ma chi rischia grosso è proprio lui” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Esentatemi dal commentare queste scene. Non so, non è facile dire che sia un buon esempio. Queste persone sono chiaramente contente e gioiose, mi fa piacere per loro. Ma mi viene francamente difficile dire che questa situazione sia permeata di sicurezza per queste persone e per tutti quelli che stanno attorno, “. Così, visibilmente imbarazzato e con un sorriso sardonico, il professor Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta nel corso di“In onda” (La7) i selfie del leader della Lega, Matteo Salvini, che a Genova dispensava baci e affettuosità rigorosamente senza mascherina. L’infettivologo puntualizza: “Il fatto che tutto avvenga sopra il simbolo di un partito politico fa sembrare che io voglia dire ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Mi esenti dal commentare queste immagini. È un abbinamento che avrei evitato“ , così il direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, commenta le immagini del leader d ...

In Onda 4 agosto, allarme per azzeramento misure di sicurezza anti-covid

Martedì 4 agosto, La7 ha dedicato la prima serata ad una puntata speciale ... A commentare la immagini di Salvini, in collegamento anche il virologo Massimo Galli. Volto ormai familiare ai ...

