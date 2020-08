La Jomi pesca in Bulgaria: ingaggiate Gavicheva e Todorova (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Jomi Salerno pesca in Bulgaria i rinforzi per la stagione ormai alle porte. In un mercato pesantemente condizionato dai provvedimenti governativi in tema di prevenzione anti-Covid, con molti paesi extraeuropei inseriti in una black list internazionale, con tratte internazionali completamente bannate e, soprattutto, con pesanti limitazioni imposte dal CONI in tema di tesseramenti di atleti non comunitari, il club pluricampione d’Italia ha rivolto ai paesi della Comunità Europea le sue attenzioni scovando in Bulgaria due innesti di buon valore e indubbia prospettiva. L’universale Lidiya Gavicheva del 1994 e il terzino destro Madlen Todorova del 2000 rinforzeranno il roster a disposizione del coach Laura Avram. Entrambe ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Jomi pesca Contrasto alla pesca illegale, operazione della Guardia Costiera alla foce del Sele, sequestrato un quintale di telline. Gazzetta di Salerno