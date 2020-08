Juan Carlos scappato dalla Spagna, ma la Repubblica dominicana dice: “Non è qui”. L’amico nei Caraibi: “Per lui porte aperte” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Già al momento della divulgazione della sua lettera di addio i media lo davano nella Repubblica dominicana. Senza la moglie Sofia, rimasta a Madrid. Ma della destinazione di Juan Carlos, re emerito della Spagna sfuggito a seguito delle inchieste per evasione che lo riguardano, non c’è certezza. Lo Stato Caraibico in una nota ufficiale ha però dichiarato che “non è entrato sul territorio”. Ma perché tutte le indiscrezioni lo davano in Repubblica dominicana? Il motivo è legato a un nome: Pepe Fanjul, re della canna da zucchero, miliardario, amico e suo lontano parente. È lui che lo avrebbe ospitato nel suo lussuoso resort Casa de Campo, nel comune de La Romana. Intervistato da El Mundo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

