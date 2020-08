Il Ceo di Spotify ha fatto arrabbiare tutti. E questo la dice lunga su quanto abbia ragione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il fatto che Daniel Ek, Ceo di Spotify, abbia fatto incazzare mezzo mondo dicendo in realtà l’ovvio la dice lunga su quanto abbia ragione. Per buona pace di tutti. E viene certo, sì, da mandarsi a letto senza cena nel darla (dialetticamente) vinta ad uno che sta alla musica come Amazon al commercio al dettaglio: con l’unica differenza che il punto di contatto tra consumatore e azienda è qui rappresentato dagli artisti stessi, che oltre che produttori compaiono pure nelle vesti di corrieri guadagnando, in buona parte dei casi, uguale se non meno di chi scende in corsa dal camion per lanciare il pacco in direzione nostra. L’idea, espressa da Ek, secondo il quale ... Leggi su ilfattoquotidiano

In privato lo hanno fatto molte volte, ma in pubblico no". Secondo il CEO, inequivocabili sono i dati che arrivano a Spotify, i quali "ci dicono che sempre più artisti riescono a vivere dei soli ...

NME ha riportato che Daniel Ek, amministratore delegato di Spotify, la scorsa settimana ha dichiarato che ... Molti musicisti come Dee Snider, Mike Portnoy, Zola Jesus e Mike Mills hanno accusato il ...

