Iker Casillas dice basta: “La mia carriera é stata un sogno” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola campione del mondo nel 2010 in Sudafrica, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo 22 stagioni e tanti trionfi, tra cui: 7 campionati nazionali tra Primera e Liga, 3 Champions League con il Real Madrid, un Mondiale e un Europeo con la Spagna. Lo spavento seguito all’infarto che lo ha colpito nel maggio del 2019 durante la sua ultima avventura con la maglia del Porto, ha spinto Iker Casillas a prendere questa decisione malgrado il ritorno in squadra ma senza mai giocare. Iker Casillas si racconta: “Dopo l’infarto avevo paura persino a camminare” Il saluto di Casillas Attraverso una lunga lettera il portiere spagnolo, Iker ... Leggi su sport.periodicodaily

UEFAcom_it : Iker Casillas annuncia il ritiro dal calcio giocato ?????? #UCL ?????? Supercoppa UEFA ???? UEFA EURO ???? - GoalItalia : UFFICIALE - Iker #Casillas lascia il calcio al termine di una carriera straordinaria ???? - periodicodaily : Iker Casillas dice basta: “La mia carriera é stata un sogno” - legenrehumain : RT @LoSlalom: “È un giorno difficile, non è un giorno triste”. Iker #Casillas esce dalla porta in presa alta. - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Con lui l'epoca d'oro del #RealMadrid e della nazionale spagnola. Iker #Casillas annuncia il suo ritiro e l'addio al calc… -