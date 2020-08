Fisco: non basta la montagna di tasse, ora spuntano anche le stangate sull’auto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Fisco diventa sempre più opprimente e controlla anche chi usa le auto in leasing. A stabilire che una comune auto presa in leasing possa dimostrare una capacità contributiva del cittadino è stata la Corte di Cassazione. Come scrive Italia Oggi, al centro della questione c’è il redditometro. Ovvero lo strumento che è nato per trovare chi vive nel lusso pur dichiarando redditi da poveracci. I magistrati sono intervenuti su una questione sollevata a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate di Massa Carrara. Il Fisco determinando sinteticamente il reddito del contribuente per gli anni dal 2001 al 2005, considerava quale indice di capacità contributiva, il possesso di un’autovettura. Fisco, accertamento sull’auto in leasing Ed ecco la ... Leggi su secoloditalia

Il rallentamento economico dovuto all'emergenza coronavirus e alcune misure prese dal governo Conte per affrontare l'emergenza sanitaria hanno portato in Italia ad un calo del gettito fiscale nei prim ...

Presto il diesel potrebbe diventare più caro. Il governo starebbe vagliando la proposta di un progressivo aumento delle accise sul diesel, in modo da renderle uguali a quella attualmente previste per ...

