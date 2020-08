Fibrilla la maggioranza (e il M5s). Tra scontri e voglia di rimpasto (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - Il governo è impegnato sul decreto agosto. La riunione dei capi delegazione si è aggiornata a mercoledì: uno dei nodi è sul blocco dei licenziamenti, c'è chi vorrebbe - come il ministro del Lavoro Catalfo - allungarlo fino a fine anno e chi, invece, - secondo quanto viene riferito - preferirebbe rispettare la scadenza di metà ottobre. E a palazzo Chigi è entrato nel vivo il lavoro sul 'Recovery fund'. Molti ministri hanno inviato le schede di valutazioni sui progetti, il Ciae continuerà a lavorare per tutto il mese. Ma in realtà tutti i fari sono puntati su altri 'dossier' caldi del mese di agosto. E non è un caso che il premier Conte abbia lanciato, viene riferito da fonti parlamentari, l'invito in queste ore ad evitare polemiche. Perché le ... Leggi su agi

Maggioranza alla grande su scostamento, ma poi fibrilla su Commissioni

Continua l’ottovolante per la maggioranza giallorossa. Dopo il largo risultato al Senato sullo scostamento di Bilancio, è stata bufera nel voto sui presidenti di Commissione. Sui 25 miliardi necessari ...

