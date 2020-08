Europa League, primi due verdetti: Copenhagen e Shakhtar volano ai quarti di finale (Di mercoledì 5 agosto 2020) I primi due verdetti dell'Europa League.In attesa della sfida tra Inter e Getafe di questa sera e quella tra Roma e Siviglia di domani, nel pomeriggio odierno sono andate in scena due gare valida per gli ottavi di finale di Europa League: sono stati dunque emessi i primi due verdetti dopo la ripartenza del mondo del calcio e la chiusura dei campionati nazionali.Europa League, Inter-Getafe: Conte sceglie la coppia LuLa, le formazioni ufficialiSul campo dello stadio Parken il Copenhagen travolge l'İstanbul Başakşehir e ribalta la sconfitta per 1 a 0 subita durante la gara d'andata. I padroni di casa ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | VIAGGIO Squadra in partenza: domani #InterGetafe ?? ?? - MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - OA_Sport : LIVE Inter-Getafe 0-0, Europa League in DIRETTA: squadre in campo, si comincia! - NuovoNando : RT @Carmelo_Catania: Ci fossimo noi in questa Europa League, probabilmente saremmo la favorita insieme allo Utd. Peccato. -