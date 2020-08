Di Marzio: idea scambio di prestiti Sirigu-Meret tra Torino e Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) Al peggio non c’è mai fine. Ormai è chiaro, era evidente da un po’, che il Napoli non ha più fiducia in Alex Meret. La conferma è arrivata questa sera da Gianluca Di Marzio che ha parlato delle prime mosse del nuovo Torino di Giampaolo. Molti calciatori granata vogliono andar via. Tra questi c’è il portiere Salvatore Sirigu che in questi anni è stato tra i migliori nelle classifiche di rendimento. L’idea sarebbe quello di uno scambio di prestiti, con Sirigu al Napoli e Meret al Torino. Proprio il ds granata Vagnati portò Meret alla Spal. Il Napoli, come avevamo ... Leggi su ilnapolista

