«COVID-19 non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa» (Di mercoledì 5 agosto 2020) «COVID-19 non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa»: questo, secondo il racconto del Tirreno, si è sentita gridare la madre di un bambino di 13 anni che ha subito un trapianto di trachea e ha problemi respiratori a Massa Carrara. «COVID-19 non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa» La storia comincia nel modo più tipico, quando la madre e il figlio arrivano a Massa Carrara il 18 giugno perché deve camminare e stare al mare come terapia accessoria scelta insieme ai medici dell’OPA allertati dal Gaslini. Il bambino è ... Leggi su nextquotidiano

CottarelliCPI : Ha attirato poca attenzione l'opposizione di Palazzo Chigi alla desecretazione degli atti del Comitato tecnico scie… - marattin : Se sento un altro tg dire "il risultato dell'Indagine Istat è che se si incontrano 20 persone si ha il 50% di proba… - HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste'

Ultime Notizie dalla rete : COVID non Coronavirus, positivo dopo il torneo di scacchi. "In Austria il covid non spaventa" il Resto del Carlino Enac scrive a Ryanair: numerosi violazioni norme sanitarie anti Covid

Lo riferisce una nota. Le direzioni Aeroportuali dell'Enac, infatti, hanno riscontrato "che Ryanair sistematicamente non si attiene alle disposizioni previste in Italia per limitare il rischio ...

Coronavirus: novità su idrossiclorochina e tocilizumab

Sono stati reclutati 504 pazienti ricoverati per COVID-19 trattati con terapia standard oppure terapia standard associata a idrossiclorichina con/senza azitromicina. Si è evidenziato che ...

