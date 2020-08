Cosa sappiamo della terribile esplosione a Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) (foto: Marwan Tahtah/Getty Images)Nel pomeriggio del 4 agosto, a Beirut, in Libano, c’è stata una tremenda esplosione nella zona del porto della città che ha distrutto e danneggiato molti edifici limitrofi. Il bilancio delle vittime, fino a questo momento, si attesta intorno a più di 100 morti e oltre 4mila feriti, ma è sicuramente destinato ad aumentare nelle prossime ore con il proseguo delle operazioni di soccorso. Gli ospedali della capitale libanese denunciano già una situazione al limite: alcuni sono pieni e non possono accogliere altri pazienti, altri sono stati danneggiati dalla deflagrazione e non possiedono più attrezzature o personale per coordinare il primo soccorso. https://twitter.com/RedCrossLebanon/status/1290697993197424640?s=20 Su Cosa ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Cosa sappiamo dell’enorme esplosione a Beirut Il Post Immuni, perché gli italiani non la scaricano: i problemi di trasparenza e sicurezza

Sappiamo che la Germania e la Svizzera l’hanno reso disponibile ... ha invitato la comunità scientifica a commentare il contenuto. La stessa cosa ha fatto con i test sull’app SwissCovd: ha invitato i ...

Alessandria, la paura nei palazzi rimasti senza tetto: “Le lastre cadute potevano uccidere”

ALESSANDRIA. «Qui c’è un problema all’origine: il tetto è stato fatto male. Quelle pannellature non hanno retto, ho abitato tanti anni a Genova e so cosa vuol dire stare in una città ventosa». Il sign ...

