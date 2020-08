Coldiretti Campania: Psr giovani da rifinanziare. Troppi progetti validi rimasti fuori per mancaza di fondi (Di mercoledì 5 agosto 2020) A oltre due anni di distanza dalla scadenza dei bandi, la pubblicazione delle graduatorie di uno degli interventi di investimento più importanti del Psr Campania 2014-2020, il Progetto Integrato giovani, dimostra che è necessario spostare risorse per coprire tutti i progetti validi ma non finanziati per esaurimento del fondo. Ad affermarlo sono Gennarino Masiello e Salvatore Loffreda, presidente e direttore di Coldiretti Campania. Il Progetto Integrato giovani comprende le misure 4.1.2 (investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati) e 6.1.1 (riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda ... Leggi su ildenaro

La Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo grazie alle 11 Bcc aderenti sarà impegnata per permettere l'accesso allo SFiN, il nuovo strumento agevolativo, ...

