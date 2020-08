Ciclismo, Lefevere: “Groenewegen ha commesso un crimine, deve andare in carcere” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La prima tappa del Giro di Polonia 2020 ha presentato un finale tutt’altro che entusiasmante, ma, al contrario, quasi tragico. Dylan Groenewegen ha difatti causato la caduta di Fabio Jakobsen, il quale ha impattato con violenza sulle transenne, scontrandosi con un giudice attualmente in gravi condizioni e perdendo molto sangue. Patrick Lefevere, ex ciclista e direttore della Deceuninck Quick-Step, ha recentemente commentato il tutto sui social network, così esternando la sua rabbia in merito all’episodio menzionato: “Vado in tribunale, queste azioni devono essere fuori dal Ciclismo. È un fatto criminale. Devono mettere questo ragazzo in carcere“. Leggi su sportface

