Calciomercato serie C LIVE: ecco tutte le trattative e le ultime news (Di mercoledì 5 agosto 2020) Calciomercato serie C LIVE: segui le ultime news di mercato della terza serie, con le migliori trattative del campionato La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Mercoledì 5 agosto 10.48 Olbia, Canzi è il nuovo allenatore – «La Società – si legge nel comunicato del club sardo – rende noto di aver affidato all’allenatore Massimiliano Canzi la guida tecnica della prima squadra». Martedì 4 agosto Carpi, Jelenic può partire – Lo sloveno può lasciare i biancorossi, su di lui ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Tutto gira attorno a #Ibrahimovic: per convincerlo anche mezzo milione di premio #ucl #milan #calciomercato… - Gazzetta_it : #calciomercato #Milik-#Juventus: per sbloccare l'affare serve il grimaldello #Bernardeschi? - zazoomblog : Calciomercato serie B LIVE: ecco tutte le trattative e le ultime news - #Calciomercato #serie #LIVE: #tutte - StefanoMimmo84 : RT @Eurosport_IT: La Lazio fa sul serio per portare nella Capitale David Silva ?? ?? ?? #Calciomercato | #Lazio | #DavidSilva - gazz_rossonera : Calciomercato – Futuro Bonaventura: due pretendenti in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato, news e trattative del 4 agosto Sky Sport Il presidente Ghirelli: "Troppe incertezze, società preoccupate"

Temi che attualmente minano alla base la sopravvivenza di numerose società della terza serie del calcio italiano. "Non ci si costringa a gesti pesanti – ha affermato il presidente, riscuotendo il ...

Coronavirus, proseguono ispezioni Figc: controlli nei centri di Juventus e Pordenone

Proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale presso i centri sportivi delle squadre partecipanti alle Coppe Europee e ai play off e play out di Serie B, per accertare la corretta ...

Temi che attualmente minano alla base la sopravvivenza di numerose società della terza serie del calcio italiano. "Non ci si costringa a gesti pesanti – ha affermato il presidente, riscuotendo il ...Proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale presso i centri sportivi delle squadre partecipanti alle Coppe Europee e ai play off e play out di Serie B, per accertare la corretta ...