Brcellona-Napoli, Gattuso scioglie i dubbi sulla formazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gattuso ha scelto la formazione La sfida contro il Barcellona si avvicina, con Gattuso che ha sciolto ormai i dubbi sugli 11 da mandare in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Il nazionale azzurro è a rischio per la sfida di ritorno contro Messi e compagni, i numeri stagionali dei partenopei con e senza Insigne ...Tornano oggi le coppe europee dopo il lungo stop per il coronavirus. Prima a scendere in campo l'Inter che affronta stasera gli spagnoli del Getafe per gli ottavi di Europa League in una gara secca a ...