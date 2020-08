Atletica – Filippo Tortu chiude firma un 10.18 nei 100 metri di Langenthal (Di mercoledì 5 agosto 2020) Prosegue con un 10.18 (+0.7) a Langenthal, in Svizzera, la stagione di Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 100 metri. Il primatista italiano, sulla pista elvetica a sei corsie a circa cinquecento metri sul livello del mare, in un tardo pomeriggio soleggiato, sigla il secondo miglior tempo della propria stagione, correndo senza avversari del suo livello, tali che possano impensierirlo. Alle sue spalle, distante, chiude lo svizzero Maxime Baudraz (10.61), migliore di Tortu nell’uscita dai blocchi e poi nettamente superato nella fase lanciata, quindi lo svedese Felix Svensson (10.67). Il 22enne azzurro si era espresso in 10.12 a Savona il 16 luglio, che resiste come primato stagionale, a due centesimi dalla migliore prestazione italiana stagionale di ... Leggi su sportfair

