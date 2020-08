Andrea Coda: “Quagliarella è un killer, spaccherebbe il naso anche a suo padre” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Ho un gran rapporto con Quagliarella e dico che se avesse suo padre contro come difensore centrale gli spaccherebbe il setto nasale“. È questo il parere dell’ex difensore della Sampdoria Andrea Coda sull’attuale capitano dei blucerchiati Fabio Quagliarella. “ È un ragazzo eccezionale ma in campo non guarda in faccia a nessuno, è spietato, che per un attaccante è fondamentale, è un killer – ha spiegato Coda ai microfoni di tuttomercatoweb.com -. Tutti lo vorrebbero. Ha carisma nello spogliatoio, è un trascinatore“. Leggi su sportface

Andrea Coda, ex difensore blucerchiato arrivato nell’operazione che portò Luis Muriel alla Sampdoria, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com di Fabio Quagliarella. «Ho un gran rapporto con Qua ...

Andrea Coda, ex difensore blucerchiato arrivato nell'operazione che portò Luis Muriel alla Sampdoria, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com di Fabio Quagliarella. «Ho un gran rapporto con Qua ...