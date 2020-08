Alessandro Cona torna con il romanzo “Italia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alessandro Cona in libreria con il nuovo romanzo breve “Italia” pubblicato (in forma indipendente) sulla piattaforma per scrittori StreetLib Write Dopo il successo del suo romanzo d’esordio “Passato Prossimo”, un vero e proprio caso editoriale paragonato per il suo mood a Dylan Dog, Alessandro Cona torna ad affascinare con una nuova opera. Si tratta di “Italia”, romanzo breve pubblicato… L'articolo Alessandro Cona torna con il romanzo “Italia” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

OltreleColonne : Italia, il nuovo romanzo di Alessandro Cona -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Cona Alessandro Cona torna con il romanzo “Italia” Corriere Nazionale Sedi, tutor e docenti: il piano Unife per portare studenti a Ferrara

Il rettore Zauli: videolezioni a chi non potrà frequentare. Docenti a disposizione, tutor e undici sedi per chi viene qui FERRARA. Le prime settimane di immatricolazione «stanno andando bene, e c’eran ...

Sanremo, inaugurato il nuovo “Rino Grammatica”. In memoria di Angelo Moroni con Aldair ospite d’eccezione

Prima del match è stata scoperta una targa in ricordo di Angelo Moroni, “Il mister”, compianta i cona del calcio matuziano. In campo c’era anche su figlio, Massimiliano, insieme al condigliere Luca lo ...

Il rettore Zauli: videolezioni a chi non potrà frequentare. Docenti a disposizione, tutor e undici sedi per chi viene qui FERRARA. Le prime settimane di immatricolazione «stanno andando bene, e c’eran ...Prima del match è stata scoperta una targa in ricordo di Angelo Moroni, “Il mister”, compianta i cona del calcio matuziano. In campo c’era anche su figlio, Massimiliano, insieme al condigliere Luca lo ...