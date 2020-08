Alberto Matano dà un calcio alle polemiche, la svolta crea invidia in tutti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Al termine di una stagione turbolenta e complicata, Alberto Matano ha deciso di dare un calcio deciso alle polemiche e si sta godendo l’estate. La stagione televisiva 2019/2020 ha visto crescere la popolarità di Alberto Matano. L’ex mezzo busto, infatti, si è conquistato una discreta folla di fan grazie al primo anno di conduzione de … L'articolo Alberto Matano dà un calcio alle polemiche, la svolta crea invidia in tutti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Alberto Matano retroscena su Emma D’Aquino: “Ecco cos’ha fatto per lui” - #Alberto #Matano #retroscena - GigiGx : @Maxxeo Non si infama Alberto Matano. - GiuseppeNassisi : @LCuccarini Tanti auguri da Alberto Matano - zazoomblog : “Lui è la mia felicità”. Alberto Matano lo scatto tutta dolcezza e amore - #felicità”. #Alberto #Matano #scatto - zazoomblog : Alberto Matano l’abbraccio al bimbo commuove tutti - #Alberto #Matano #l’abbraccio #bimbo -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Al termine di una stagione turbolenta e complicata, Alberto Matano ha deciso di dare un calcio deciso alle polemiche e si sta godendo l’estate. La stagione televisiva 2019/2020 ha visto crescere la ...La giornalista del Tg1 Emma D’Aquino ha rifiutato l’invito di Pierluigi Diaco a “Io e te”: c’entra a quanto pare il collega Alberto Matano… C’è ancora maretta, per non dire aria di tempesta, in casa ...