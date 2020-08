Vanoli Cremona, presi Cournooh e Mian (Di martedì 4 agosto 2020) Vanoli Basket Cremona comunica di aver acquisito, per la stagione 2020/2021 con opzione per una seconda, le prestazioni sportive dell'atleta Fabio Mian . Nato a Gorizia il 7 febbraio 1992, Fabio torna ... Leggi su corrieredellosport

La Brianza nella serie A di basket. È il concorezzese Paolo Galbiati a prendere il testimone di Meo Sacchetti sulla panchina della Vanoli Cremona. Il monzese Niccolò De Vico ha firmato per Varese. È ...Vanoli Basket Cremona comunica di aver acquisito, per la stagione 2020/2021 con opzione per una seconda, le prestazioni sportive dell’atleta Fabio Mian. Guardia di 196 centimetri per 88 kg di peso, Mi ...