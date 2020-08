Traffico Roma del 04-08-2020 ore 18:00 (Di martedì 4 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio hai trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare senza particolari disagi aumenta il Traffico in carreggiata esterna tra via Cristoforo Colombo e la diramazione Roma Sud sulla percorso Urbano della Roma Teramo ricordiamo il proseguimento dei lavori per il rinnovo dell’ asfalto a Tra la barriera di Roma Est e Viale Palmiro Togliatti in direzione della tangenziale est in questo caso raccomandiamo sempre prudenza per la chiusura delle corsie centrali e per le possibili difficoltà in caso di maggior Traffico prudenza sulla Pontina dove per un incidente per un incendio si viaggia in coda tra il raccordo è Castel di Decima verso Pomezia e tra il bivio per la pratica di mare Tor de’ Cenci verso il centro città in Prati ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - leggoit : Incendio sulla #pontina, cade albero: strada chiusa, traffico in tilt - astralmobilita : ???#Linea #AV #Roma #Firenze Traffico sospeso per controllo tecnico tra #Capena e #Gallese. Maggior tempo di perco… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Centro Direzionale (Km 758) e A1 A… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-08-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Incendio sulla Pontina, cade albero: strada chiusa, traffico in tilt

Un albero è caduto sulla carreggiata in seguito a un incendio su via Pontina, a Castel di Decima. Sul posto pattuglie della polizia locale del IX Gruppo Eur e vigili del fuoco. In corso la chiusura te ...

Roma, per incendi chiusa la 'Pontina' in direzione Capitale

Roma, 4 ago. (askanews) - A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 148 "Pontina" in direzione Roma, all'altezza di Castel di Decima (RM) al chilometro 17,800. La chiusura si ...

Un albero è caduto sulla carreggiata in seguito a un incendio su via Pontina, a Castel di Decima. Sul posto pattuglie della polizia locale del IX Gruppo Eur e vigili del fuoco. In corso la chiusura te ...Roma, 4 ago. (askanews) - A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 148 "Pontina" in direzione Roma, all'altezza di Castel di Decima (RM) al chilometro 17,800. La chiusura si ...