Suggerimenti per una leadership di più alto profilo (Di martedì 4 agosto 2020) La cronica mancanza di veri leader sulla scena mondiale non può non indurre una riflessione su quanto sia centrale nella storia e nella società il tema del potere e di come il relativo esercizio sia in grado di cambiare la realtà, incidendo profondamente sulla vita di chi verrà dopo, anche a distanza di secoli. Infiniti sono i modi in cui il potere può essere interpretato, vissuto e trasmesso ma solo uno è il metro con cui i contemporanei ed i posteri ne danno una valutazione: se esso contribuisca o meno a rendere migliore il presente e il futuro della collettività e dei singoli individui. Se, cioè, l’esercizio della facoltà di decidere per sé e per gli altri sia percepito come una grande opportunità di cambiamento che renderà impossibile ogni ritorno al passato. Se, ancora, il passaggio di questo ... Leggi su linkiesta

Le Funzioni Esecutive includono i processi psicologici che mettiamo in atto per raggiungere i nostri obiettivi quotidiani. Includono la capacità di autocontrollarci per evitare le risposte impulsive e ...

«Gli alieni costruirono le piramidi»: con questo tweet, Elon Musk si è preso la scena su Twitter negli scorsi giorni. Il miliardario di origine sudafricana non è nuovo a questo genere di frasi ad effe ...

