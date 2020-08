Sogin. Al via smantellamento della centrale nucleare di Latina (Di martedì 4 agosto 2020) Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione degli schermi dei generatori di vapore (boiler) dell’edificio reattore della centrale nucleare di Latina. La tecnica adottata da Sogin, la società del ministero dell’Economia cui fanno capo le attività di dismissione degli impianti italiani, e’ la demolizione controllata con taglio in quota, a circa 50 metri di altezza, mediante disco diamantato, e la successiva movimentazione a terra dei blocchi sezionati, di circa 2 t ciascuno, con gru a torre appositamente installata. I lavori si concluderanno nel gennaio 2021. Gli schermi sono strutture in calcestruzzo armato che isolavano dall’esterno le condotte superiori di collegamento fra i sei boiler e l’edificio reattore. Ogni schermo ... Leggi su romadailynews

