Serie C, la Juve Stabia procede con l’iscrizione. Esonerato Caserta (Di martedì 4 agosto 2020) La Juve Stabia è pronta a ripartire dopo la retrocessione in Serie C. “Nel corso di una lunga riunione che si è svolta stamattina in sede a Castellammare, i soci della Juve Stabia, Andrea Langella e Franco Manniello, hanno analizzato i motivi che hanno portato alla dolorosa retrocessione in Serie C facendo il punto sui programmi futuri del club. Di comune accordo, le parti hanno condiviso l’idea di procedere all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C assumendosi tutti gli oneri del caso. Nel contempo, per quanto concerne l’aspetto tecnico, il club ha deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Polito e l’allenatore Caserta, ai quali va il ringraziamento da ... Leggi su calcioweb.eu

La Sampdoria di Ranieri ricorre soprattutto al cross per rifinire. Nessuna squadra in Serie A butta più palloni in mezzo Nelle ultime settimane di calcio giocato, abbiamo visto la Sampdoria di Ranieri ...

Juve Stabia - Manniello e Langella iscrivono la squadra in C ed esonerano Polito e Caserta

Nel corso di una lunga riunione che si è svolta stamattina in sede a Castellammare, i soci della Juve Stabia, Andrea Langella e Franco Manniello, hanno analizzato i motivi che hanno portato alla dolor ...

