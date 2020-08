Sampdoria, la promessa di Ferrero ad un tifoso: “Farò squadra che non ci faccia più soffrire” (Di martedì 4 agosto 2020) Una stagione lunga e complicata quella della Sampdoria. Un avvio molto negativo, culminato con l'esonero di Di Francesco e l'arrivo di Claudio Ranieri. Tanta fatica, ma alla fine, salvezza centrata, neppure con troppo affanno. Nonostante questo, tifosi e tutto l'ambiente del Doria preferirebbero non rivivere un'annata così. Ecco perché qualcuno ha pensato bene di scrivere direttamente al presidente Massimo Ferrero con un'esplicita richiesta.Ferrero risponde a tifoso via socialcaption id="attachment 546957" align="alignnone" width="559" Ferrero Sampdoria (getty images)/captionSimpatico botta e risposta social su Twitter tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e un tifoso blucerchiato. Tema centrale la ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria promessa Sampdoria, la promessa di Ferrero ad un tifoso: “Farò squadra che non ci faccia più soffrire” ItaSportPress Sampdoria, parlano i tifosi: «Terminata una stagione assurda, grazie Ranieri»

Va in archivio la stagione di Serie A 2019/20 e la Sampdoria ha raggiunto la salvezza con quattro giornate di anticipo. La Federclubs, federazione dei clubs blucerchiati, ha pubblicato sul proprio sit ...

Sampdoria, il campionato si chiude tra i malumori dei tifosi contro Ferrero

