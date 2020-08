Salvini contestato a Ventimiglia, lui risponde ai fischi: “Ringrazio anche i 20 figli di papà, ospitino immigrati a casa loro. Avete perso, sfigatelli” (Di martedì 4 agosto 2020) “Ringrazio anche venti figli di papà di sinistra che se vogliono gli immigrati se li ospitino a casa loro”, così Matteo Salvini, che ha voluto lanciare da Ventimiglia il suo tour per le elezioni regionali in Liguria, dal palco ha risposto ai contestatori che l’hanno accolto nella città di frontiera con fischi e ripetuti inviti ad andare “a lavorare”. “Sfigatelli e figli di papà che fanno i buoni con i soldi degli altri. Avete perso“, ha aggiunto l’ex ministro dell’interno. Sotto al palco del leader della Lega un centinaio di sostenitori, circondati da altrettanti ... Leggi su ilfattoquotidiano

