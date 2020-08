Romeo Beckham, tra look e amore: sulle orme di papà David (Di martedì 4 agosto 2020) I lunghi capelli biondi raccolti da un codino alto, lo sguardo impassibile nascosto dai grandi occhiali da sole, poi ancora la mascella e la bocca ben delineate, i lineamenti affilati, oltre all’orecchino brillante e la collana d’argento. Nell’ultima foto postata su Instagram da Romeo Beckham – come nota anche il Daily Mail – la somiglianza con papà David salta all’occhio in maniera evidente. Leggi su vanityfair

Anche quest'estate, David e Victoria Beckham hanno scelto la Puglia per trascorrere le loro vacanze. Ferie di lusso ovviamente, degne di una super coppia come loro. Tanto che la villa che hanno preso ...Per il secondo anno consecutivo, David e Victoria Beckham hanno scelto la Puglia per le loro vacanze estive in famiglia. Con loro ci sono tutti i figli e Nicola Peltz, che presto convolerà a nozze con ...