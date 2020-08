Roma, Smalling: “Sono dispiaciuto di non poter concludere ciò che abbiamo iniziato” (Di martedì 4 agosto 2020) “Sono dispiaciuto di non poter concludere quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Sperimentare l’amore che mi e’ stato mostrato in cosi’ poco tempo e’ stato davvero speciale e non lo dimenticherò”. Così Chris Smalling dà il proprio addio alla Roma dopo la scadenza del prestito dal Manchester United. Il difensore non giocherà l’Europa League coi giallorossi: “Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. DAJE Roma!”, ha concluso con un post su Twitter. Leggi su sportface

