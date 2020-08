Raffaele Cutolo torna in ospedale per l’aggravarsi dei suoi problemi respiratori. L’avvocato: “Crediamo che non sia lucido” (Di martedì 4 agosto 2020) Si sono di nuovo aggravate, tanto da imporre un nuovo ricovero in ospedale, le condizioni di salute di Raffaele Cutolo, il boss fondatore della Nuova Camorra Organizzata detenuto al 41bis ormai da 25 anni. Cutolo, 78 anni, già a febbraio, all’inizio dell’emergenza Covid, era stato trasferito dal carcere di Parma, dove è rinchiuso, all’ospedale cittadino per problemi respiratori. Gli stessi che giovedì lo hanno costretto a un nuovo ricovero, come conferma il suo legale, Gaetano Aufiero. “Non sappiamo esattamente quali siano le sue condizioni – spiega l’avvocato – Ci dicono che la situazione è sotto controllo e continuano a sostenere che rifiuta di fare gli esami. Ma noi riteniamo che non sia ... Leggi su ilfattoquotidiano

