Premier Libano chiede aiuto: “Appello urgente a tutti i paesi, state al nostro fianco” (Di martedì 4 agosto 2020) Il Libano chiede aiuto alla comunità internazionale: poche ore dopo la potente duplice esplosione che ha messo a soqquadro il porto, causando migliaia di feriti e almeno -al momento- una cinquantina di morti, ha parlato il Premier, Hassan Diab, per chiedere aiuto ai “paesi amici”. “Rivolgo un appello urgente a tutti i paesi amici e fraterni che amano il Libano perchè stiano al nostro fianco e ci aiutino a lenire le nostre ferite profonde”. Leggi su sportface

