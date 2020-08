Ospedale Cardarelli: tornano le code di pazienti in barella nel pronto soccorso (Di martedì 4 agosto 2020) Ospedale Cardarelli di Napoli: inizio agosto difficile nel pronto soccorso del nosocomio più grande del Mezzogiorno. Con l’inizio del mese di agosto tornano le vecchie difficoltà nel pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli, il più grande del Sud Italia, dove numerosi pazienti giacciono sulle barelle. Come riporta “Repubblica”, i pazienti in codice verde, prima di essere ammessi … Leggi su 2anews

Ospedale Cardarelli, interminabili code nel pronto soccorso, file di barelle piazzate ovunque e pazienti a distanza ravvicinata. Poi, l'Ospedale del Mare che, da struttura appena promossa a Dea di II ...

