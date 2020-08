Mamma e figlio di 4 anni scompaiono nel Messinese dopo un incidente in autostrada. Le ricerche sono in corso da ieri (Di martedì 4 agosto 2020) sono in corso da ieri pomeriggio le ricerche di una donna di 43 anni e del figlio di 4 di Venetico, scomparsi dopo essere stati coinvolti attorno alle 11 in un incidente stradale sulla autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Santo Stefano di Camastra, in direzione del capoluogo siciliano. La donna, dopo l’incidente, si sarebbe allontanata volontariamente col bimbo: la polizia, che sta indagando sulla vicenda, ha trovato la sua auto vuota. Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il marito, che ha denunciato il mancato rientro a casa della moglie e del figlio. Sui social la famiglia di Viviana Parisi (nella foto) e del figlio Joele ha ... Leggi su lanotiziagiornale

RaiNews : La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni,scomparsi dopo e… - fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso