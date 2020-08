Madre e figlio di 4 anni scomparsi sulla Messina-Palermo, ancora nessuna traccia (Di martedì 4 agosto 2020) Ore di angoscia e apprensione per Viviana Parisi 43 anni scomparsa ieri mattina insieme al figlioletto Joele di 4 anni. Gli uomini della polizia stradale di sant’Agata Militello intervenuti sul posto hanno ritrovato la macchina sulla quale viaggiavano la donna e il bambino. Una Opel corsa Grigia sul viadotto Pizzo Turda della A20, in territorio di Caronia, sulla carreggiata lato mare in direzione Palermo. Ritrovata la vettura danneggiata La vettura è stata trovata lievemente danneggiata a causa di un’incidente autonomo contro le barriere laterali. All’interno dell’auto è stata trovata la borsa della 43enne con i documenti e il cellulare lasciati volontariamente a quanto pare. Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il ... Leggi su quotidianpost

