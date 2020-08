Libano | due forti esplosioni a Beirut | Almeno 10 vittime

Libano, due forti esplosioni a Beirut <br> "Almeno 10 vittime" (Di martedì 4 agosto 2020) ... Leggi su blogo

rtl1025 : ?? Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a #Beirut, mentre… - RaiNews : Una delle deflagrazioni si sarebbe verificata vicino alla residenza dell'ex premier Saad Hariri #Beirut #Libano - fanpage : Due militari italiani sono rimasti feriti in seguito alle terribili esplosioni avvenute questo pomeriggio a #Beirut… - BrunaNerazzurra : RT @CiccioCampagna: #BeirutExplosion #PrayForLebanon Il porto di #Beirut (capitale del Libano) travolto da due potenti esplosioni. Morti,… - Mosange : RT @danieledann1: Molti feriti a #Beirut per l'#esplosione al porto causata, a quanto pare,da materiale altamente esplosivo. Tra i feriti,… -